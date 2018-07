Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Shell B von 2800 auf 3000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die großen Ölkonzerne in Europa und den USA dürften von einer weiter robusten Konjunktur profitieren, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Disziplin bei den Kosten und den Kapitalausgaben komme ihnen zugute. Er favorisiere BP vor Shell und Equinor./bek/mis Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-07-02/08:58

ISIN: GB00B03MM408