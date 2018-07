BERLIN (Dow Jones)--Die SPD hat sich entsetzt über die Entwicklung im Asylstreit zwischen CDU und CSU gezeigt. "Das ist eine hohe Belastung für die Demokratie in Deutschland", sagte Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider im ZDF-Morgenmagazin. "Das ist schon ein Test dessen, wie widerstandsfähig wir auch sind." Die CSU mache den Eindruck, "sie ist für ein geschlossenes, autoritäres Staatsmodell", währen die CDU noch für ein offenes, demokratisches Modell sei. "Von daher bin ich einigermaßen entsetzt über das Schauspiel, das sich da abspielt," sagte Schneider.

Um im Asylstreit seinen Rücktritt und womöglich eine Staatskrise in Deutschland zu vermeiden, will CSU-Chef Horst Seehofer am Montag noch einmal mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) verhandeln. "Wir werden heute mit der CDU nochmal ein Gespräch in Berlin führen in der Hoffnung, dass wir uns verständigen", hatte Seehofer in der Nacht nach rund zehnstündigen Beratungen in München.

