Vor 2 Monaten wurde dieser logarithmischen Monatschart in einem Wochenend Ausblick gepostet. Es sind dort zwei Keile zu sehen, die sich immer mehr in's Gehege kommen. Der große rote Keil seit Hoch 2000 und der kleinere blaue seit Juli 2007. Ausgehend von der blauen 4 hat die rote Keil OK den DAX seit Juni 2017 am Anlaufen der blauen 5 mehrfach erfolgreich gehindert. Im Juli verläuft die rote Keil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...