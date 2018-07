Von Brian Blackstone

ZÜRICH (Dow Jones)--Nestle bekommt verstärkt Druck vom US-aktivistischen Investor Daniel Loeb. In einem Brief an das Nestle-Top-Management und einem 34-seitigen Bericht fordert Loeb von Nestle, die Rentabilität zu steigern und den 23-prozentigen Anteil an dem französischen Kosmetikkonzern L'Oreal zu verkaufen.

Die von Loeb gegründete Gesellschaft Third Point LLC hält Nestle-Aktien im Wert von mehr als 3 Milliarden US-Dollar, oder etwa 1,25 Prozent.

Loebs Kritik zeigt, dass eine Vielzahl von Maßnahmen, die Nestle im vergangenen Jahr angeschoben hat, den Investor nicht zufrieden gestellt haben. Dazu gehören ein großer Aktienrückkauf, eine Marketingkooperation mit Starbucks und Investitionen in schnell wachsende Unternehmen wie Blue Bottle Coffee.

"Das Nestle-Management beendet unterdurchschnittlich performende und nicht strategische Geschäfte nicht schnell genug", schrieb Loeb in einem Brief an Nestle-CEO Mark Schneider und den Verwaltungsrat am Sonntag. Er kritisierte, dass der strategische Ansatz des Unternehmens das veränderte Konsumverhalten nicht berücksichtige.

Nestle sollte nach Meinung Loebs Geschäfte mit einem Volumen von bis zu 15 Prozent des Umsatzes abstoßen und den Erlös für Akquisitionen oder weitere Aktienrückkäufe verwenden. Die Zeit sei reif dafür.

Auch habe Nestle nicht überzeugend dargestellt, warum das Unternehmen weiterhin 23 Prozent an L'Oreal hält.

Vor etwa einem Jahr machte Loeb seinen Anteil an Nestle öffentlich und forderte erhebliche Änderungen, um die Rendite zu verbessern - unter anderem Aktienrückkäufe, den Verkauf von nichtstrategischen Assets wie L'Oreal sowie ein offizielles Margenziel.

Nestle hat viele seiner Vorschläge angenommen. Unter anderem hat es ein 20-Milliarden-Dollar Aktienrückkaufprogramm aufgelegt, das US-Süßwarengeschäft verkauft und Sweet Earth Foods erworben, einen Hersteller von vegetarischen und veganen Lebensmitteln. Seit Mai hat Nestle eine Kooperation im Wert von über 7 Milliarden Dollar mit Starbucks. Über diese werden Starbucks Kaffee und Tee im Einzelhandel verkauft.

Wie andere Konsumgüterhersteller kämpft Nestle angesichts sich ändernder Geschmackspräferenzen der Verbraucher seit mehreren Jahren mit schleppendem Umsatz.

"Obwohl das Unternehmen im Einklang mit unseren Vorschlägen einige Schritte unternommen hat, signalisieren das bescheidene Tempo und Ausmaß dieser Änderungen, dass Nestle mit seiner Position zufrieden ist," so Loeb in seinem Brief am Sonntag.

Ein Nestle-Sprecher war nicht unmittelbar für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Nachricht wird an der Börse als sentiment-positiv für die Nestle-Aktie gewertet, ein direkter Einfluss werde allerdings nicht erwartet.

