St. Gallen - Der SMI hat im ersten Halbjahr 8.2% verloren. Was auf den ersten Blick wie ein schlechtes Aktienjahr aussieht, muss relativiert werden. Der SMI berücksichtigt keine Dividendenzahlungen. Diese fallen grösstenteils im Frühjahr an. Wenn sie eingerechnet werden, reduziert sich der Verlust auf 5.2%, was immer noch unerfreulich ist. Gelitten hat der SMI vor allem durch das schlechte Abschneiden der Grossbanken und der Indexschwergewichte Roche, Novartis und Nestlé. Knapp die Hälfte der SMI-Titel weist per Ende Juni dagegen eine positive Kursentwicklung auf. Ähnlich sieht es aus, wenn die kleineren und mittleren Titel an der Schweizer Börse betrachtet werden, welche im Durchschnitt mit einem kleinen Plus zu Buche stehen. Der SMI zeigt somit nicht die ganze Wahrheit über das Schweizer Börsenjahr 2018.

Die ersten sechs Monate des Jahres waren geprägt durch ein stetiges Auf und Ab. Das ist für Aktienmärkte nicht ungewöhnlich. Nach der Einbahnstrasse nach oben im letzten Jahr müssen sich die Anleger aber zuerst wieder an die neue Realität gewöhnen. Das ist nötig, weil dieses Muster auch im zweiten Halbjahr das Börsengeschehen prägen wird.

Politik vs. Wirtschaft

Aktuell stehen sich zwei entgegengesetzte Kräfte ...

