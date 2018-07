FRANKFURT (Dow Jones)--Deutlich fester sind die deutschen Renten-Futures am Montag in das neue Halbjahr gestartet. Die Krisen rund um den Handelstreit zwischen den USA und China sowie der EU und die Sorgen um die Regierungsfähigkeit in Deutschland treiben die Anleihekurse. Sämtliche Laufzeiten notieren deutlich im Plus.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 26 Ticks auf 162,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 162,83 Prozent und das Tagestief bei 162,57 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 10 Ticks auf 132,22 Prozent.

