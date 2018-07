Wien (www.anleihencheck.de) - Diese Woche werden mit den endgültigen Einkaufsmanagerindices (PMI) die letzten relevanten Konjunkturfrühindikatoren für den Monat Juni veröffentlicht, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Schnellschätzung für Deutschland, Frankreich und die Eurozone liege bereits vor und somit seien vor allem die Erhebungen für Italien und Spanien interessant. Der PMI für das Verarbeitende Gewerbe dürfte in beiden Ländern zugelegt haben, für den Dienstleistungsbereich würden die Analysten in Spanien einen Rückgang erwarten. Die Arbeitslosenquote für die Eurozone sollte im Mai unverändert bei 8,5% gelegen haben. ...

