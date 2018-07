Hier geht's zum Video

Am deutschen Aktienmarkt spielt weiter die Politik eine wichtige Rolle. Heute droht dem deutschen Leitindex deswegen ein Fehlstart in die neue Woche. Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Bei den Einzelwerten geht es heute um Nike, Tesla und ThyssenKrupp. Von allen drei Konzernen gibt es gute Nachrichten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Johanna Claar mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.