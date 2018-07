Hier geht's zum Video

Der deutsche Leitindex hat in der vergangenen Woche eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Am Freitag schloss der DAX zwar deutlich im Plus. Auf Wochensicht gab er allerdings 2,8 Prozent ab. Marktidee: USD/JPY Der US-Dollar hatte gegenüber dem Yen im Jahr 2011 ein zyklisches Tief markiert. Danach startete eine Hausse. Höhepunkt war ein 13-Jahres-Hoch im Jahr 2015. In den vergangenen Wochen befand sich der Dollar wieder im Rallyemodus. Jetzt steht er vor einer wichtigen Widerstandszone.