Erneut scheiterte die Aktie von Siemens Healthineers daran, die Hürde bei 36 Euro zu nehmen. Die Analysten bleiben der Aktie gegenüber jedoch weiterhin positiv eingestellt. Ganze 9 Kaufempfehlungen finden sich derzeit, welchen 8 Haltepositionen entgegenstehen. Besonders optimistisch zeigt sich Equinet, welche dem Papier bis zu 39 Euro an Wert zutrauen. Goldman Sachs hingegen sieht das Potenzial bereits als erschöpft an und spricht nur von einem Kursziel in Höhe von 33 Euro. Die Charttechnik ... (Robert Sasse)

