Die Baader Bank-Analysten berichten vom Rosenbauer Capital Markets Day in Linz: Dieser habe weniger strategische Ausblicke, als erwartet geboten, so die Analysten. Es gab Auskunft über die aktuelle Marktsituation und die Fortschritte bei der Restrukturierung des Unternehmens. Darüber hinaus sei das neue und enthusiastische Management erstmals auf einer Veranstaltung für Finanzmärkte zu sehen gewesen, so die Analysten. Das Unternehmen wird in den kommenden Quartalen beweisen müssen, dass die Restrukturierung unter der neuen Leitung planmäßig verläuft und dadurch das Vertrauen wiederhergestellt wird, meinen die Analysten und bestätigen vorerst ihr Halten-Rating und das Kursziel von 55 Euro. Die Umstrukturierung scheint laut Baader-Experten...

