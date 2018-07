Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Ceconomy nach dem Einstieg von Freenet via einer Kapitalerhöhung von Ceconomy auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die Bestätigung sollte nun den Aktienüberhang entfernen, zumal der Bezugspreis deutlich über dem vorherigen Schlusskurs liege, schrieb Analystin Emmanuelle Vigneron in einer am Montag vorliegenden Studie. Langfristig blickt die Expertin weiterhin positiv auf die Mutter des Elektronikhändlers MediaSaturn. Die Probleme in Russland seien angegangen worden. Insgesamt brauche es aber eine starke Entwicklung, um das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen./mis/bek

Datum der Analyse: 02.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007257503

AXC0074 2018-07-02/09:23