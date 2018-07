Die Gründung des Stahl-Gemeinschaftsunternehmen von Thyssenkrupp mit Tata Steel ist laut der Deutschen Bank ein großer Schritt für den Dax-Konzern. Zwar werde sich vorerst nicht viel am Einfluss des Stahlgeschäfts auf den Gesamtkonzern ändern, doch könne es nun dekonsolidiert werden. Mit einem möglichen Börsengang ihres Anteils am vereinbarten Joint Venture nach 2024 könne ThyssenKrupp zudem das Materials-Geschäft komplett vom Investitionsgüter-Geschäft trennen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sein aus Sicht von ThyssenKrupp der wichtigste Aspekt der getroffenen abschließenden Vereinbarung. Mit Blick auf die Barmittel werde sich der Deal kurzfristig negativ, mittelfristig jedoch stützend auswirken. Zudem dürften die Kapitalausgaben kurzfristig steigen.

Am 9. Juli dürfte ThyssenKrupp neue Ziele ausgeben, die dann die neue Struktur widerspiegeln. Auch dürfte der Konzern voraussichtlich Hinweise darauf geben, welche Geschäftsfelder künftig zum Kerngeschäft zählen und welche nicht. In Frage steht laut dem Experten vor allem das Segment Material Services./bek/mis

