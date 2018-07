Zürich (www.aktiencheck.de) - Seit Mitte Juni war der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) in einer steilen Abwärtsbewegung nahezu ungebremst eingebrochen und hatte den vorherigen Aufwärtstrend schlagartig beendet, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. Nach dem Unterschreiten der Haltemarken bei 12.745 und 12.640 Punkten habe sich der Abverkauf in den vergangenen Tagen beschleunigt und so für den Bruch der zentralen Aufwärtstrendlinie der vorherigen Rally gesorgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...