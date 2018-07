Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

CDU-Spitze vertagt Beratungen auf Montagmorgen

Nach stundenlangen Beratungen wegen des Asylstreits mit der Schwesterpartei CSU vertagt sich die CDU-Führung. Der Bundesvorstand werde die Sitzung am Montagmorgen um 08.30 Uhr fortsetzen, erklärte die CDU per Kurznachrichtendienst Twitter. Am Sonntag hatte sich der Konflikt mit der CSU dramatisch verschärft. Deutschland steht am Abgrund einer Staatskrise. CSU-Chef und Bundesinnenminister Horst Seehofer hat seiner Partei in der Vorstandssitzung in München laut Teilnehmern den Rücktritt von beiden Ämtern angeboten.

Unions-Fraktionsvize Linnemann fordert Kompromiss von Merkel und Seehofer

Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer aufgefordert, im Asylstreit verantwortungsbewusst zu handeln und einen Kompromiss zu finden. "Das ist Demokratie, und da müssen sich beide bewegen", verlangte Linnemann im ZDF-Morgenmagazin. "Beide müssen aufeinander zugehen."

SPD-Fraktionsgeschäftsführer sieht hohe Belastung für Demokratie

Die SPD hat sich entsetzt über die Entwicklung im Asylstreit zwischen CDU und CSU gezeigt. "Das ist eine hohe Belastung für die Demokratie in Deutschland", sagte Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider im ZDF-Morgenmagazin. "Das ist schon ein Test dessen, wie widerstandsfähig wir auch sind." Die CSU mache den Eindruck, "sie ist für ein geschlossenes, autoritäres Staatsmodell", währen die CDU noch für ein offenes, demokratisches Modell sei. "Von daher bin ich einigermaßen entsetzt über das Schauspiel, das sich da abspielt," sagte Schneider.

Ifo: Deutsche Auftragseingänge steigen wieder

Das Ifo-Institut hat vor einem überzogenen Konjunktur-Pessimismus in Deutschland gewarnt. "Seit Mai steigen die Auftragseingänge in der Industrie wieder, wie aus den aktuellen Befragungen des Ifo-Instituts hervorgeht - damit konnte der starke Rückgang, der seit Jahresbeginn zu beobachten war, gestoppt werden", heißt es in einer Mitteilung von Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Die wieder anziehende Nachfrage nach deutschen Produkten deute darauf hin, dass die Industrie-Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte wieder an Schwung gewinnen werde.

Handelsstreit dämpft etwas das Wachstum der chinesischen Industrie

Die zunehmenden Handelsspannungen zwischen China und den Vereinigten Staaten haben das Wachstum der chinesischen Industrie im Juni leicht gedämpft. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor fiel um 0,1 auf 51,0 Punkte, wie aus der am Montag veröffentlichten Unternehmensumfrage hervorgeht. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind. Zuvor hatte auch der amtliche Einkaufsmanagerindex etwas nachgegeben.

Tankan-Index sinkt stärker als erwartet

Die schwelenden Handelskonflikte dürften sich auf die Weltwirtschaft auswirken. Diese Sorge wächst offensichtlich unter den japanischen Industriekonzernen, deren Stimmung sich auch im zweiten Quartal eingetrübt hat. Der von der Bank of Japan ermittelte Tankan-Index sank in den drei Monaten per Ende Juni auf 21 und damit auf den niedrigsten Wert in einem Jahr. Für das erste Quartal war ein Indexstand von 24 ermittelt worden. Volkswirte hatten für das zweite Kalenderquartal 2018 einen Indexstand von 22 erwartet.

Estland fordert Stopp von Gas-Pipeline Nord Stream 2

Estland fordert, den Bau der deutsch-russischen Gaspipeline Nord Stream 2 zu stoppen. "Es ist schlicht und einfach im Interesse der EU, das Projekt zu stoppen", sagte Estlands Außenminister Sven Mikser im Interview mit der Welt. Die Pipeline sei kein wirtschaftliches, sondern ein geopolitisches Projekt. "Es ist ein Hebel für Russland, um in die europäische Politik einzugreifen", fügte Mikser hinzu.

EU droht im Fall von US-Schutzzoll auf Autos mit Gegenmaßnahmen

Die Europäische Union droht im Fall eines US-Schutzzolls auf Autos mit Gegenmaßnahmen. Es sei "ein realistisches Szenario", dass die von US-Zöllen betroffenen Länder ihrerseits US-Exporte mit höheren Einfuhrzöllen belegten, zitierte das Handelsblatt am Montag aus einer Stellungnahme der EU-Kommission. Diese könnten einen Wert von 249 Milliarden US-Dollar (214 Milliarden Euro) erreichen. Die Summe entspricht laut Bericht den US-Importen von Autos und Autoteilen im vergangenen Jahr.

Trump gratuliert Linkskandidaten López Obrador zu Sieg bei Wahl in Mexiko

US-Präsident Donald Trump hat dem linksgerichteten Politiker Andrés Manuel López Obrador zu dessen Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Mexiko gratuliert. Er freue sich "sehr" darauf, mit López Obrador zusammenzuarbeiten", schrieb Trump am Sonntag (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Es gibt viel zu tun, das sowohl den USA als auch Mexiko zugute kommt!", twitterte der republikanische US-Präsident, dessen Handels- und Einwanderungspolitik zu einem historischen Tief in den Beziehungen zwischen den beiden Nachbarstaaten geführt hat.

Japans Kaiser Akihito sagt aus gesundheitlichen Gründen offiziellen Termin ab

Japans Kaiser Akihito hat wegen einer Erkrankung einen offiziellen Termin abgesagt. Der 84-Jährige habe sich am Montag plötzlich krank gefühlt und stark geschwitzt, teilte der japanische Regierungssprecher Yoshihide Suga mit. Kaiserin Michiko habe daraufhin sofort den Palastarzt gerufen. Der Arzt habe bei Akihito Schwindel und Übelkeit festgestellt, die auf einen Blutmangel im Gehirn zurückzuführen seien. Der Kaiser brauche nun "völlige Ruhe" und weitere Untersuchungen.

INDONESIEN

Verbraucherpreise Juni +3,12% gg Vj (PROG: +3,00%)

Kernverbraucherpreise Juni +2,72% gg Vorjahr (Mai: +2,75%)

JAPAN

Kfz-Absatz Juni -7,3% gg Vorjahr

THAILAND

Verbraucherpreise Juni +1,38% gg Vorjahr (PROG +1,5%)

