Die Commerzbank hat Ceconomy nach dem Einstieg von Freenet auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Durch den Kauf neu ausgegebener Ceconomy-Aktien sichere sich der Mobilfunkanbieter rund 9 Prozent an der MediaMarktSaturn-Mutter und werde so zum viertgrößten Anteilseigner, schrieb Analystin Heike Pauls in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der gesunkenen Bewertungskennziffern für Ceconomy seit Jahresbeginn beinhalte der Kaufpreis von 8,50 Euro je Aktie einen deutlichen Bewertungsaufschlag./gl/bek

Datum der Analyse: 02.07.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0007257503

AXC0078 2018-07-02/09:32