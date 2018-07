Die Agrarholding Ekosem-Agrar baute ihren Umsatz und Ertrag im Vorjahr deutlich aus. Möglich macht's das Plus an Milch: So wuchs z.B. die Milchkuhherde 2017 auf 45.100 Tiere (Vj. 27.960 Tiere) und sorgte so für sprudelnde Erträge. Der Bestand der Gesamtherde erhöhte sich indes auf 97.520 Tiere (Vj. 64.000 Tiere). Heute außerdem in den News: Euroboden sichert sich zwei neue Projekte und VST Building ...

