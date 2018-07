Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit deutlichen Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Schwache Vorgaben aus den USA und Asien belasten das Geschäft in Europa, wobei der Leitindex SMI zum Start in die zweite Jahreshälfte in grossen Schritten auf die Schwelle von 8'500 Punkten zusteuert. Im ersten Halbjahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...