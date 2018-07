Viele machen sich dieser Tage auf in den Urlaub - nur Einbrecher nicht. Kriminelle nutzen gerade die Reisezeit aus, wenn Häuser verwaist sind und die Bewohner Ferien machen. So erwartet manche Urlauber bei der Heimkehr in den eigenen vier Wänden erst einmal ein Schock, wenn sie Opfer von Kriminellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...