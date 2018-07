Nach dem Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs letzte Woche stellte Bundeskanzlerin Merkel die Ergebnisse zum Thema Migrationspolitik vor. In Deutschland hat sich die Situation aufgrund eines möglichen Alleingangs des Innenministers und CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer im Hinblick auf die Zurückweisung von Migranten an deutschen Grenzen zugespitzt. Nach einem angekündigten Rücktritt könnte das für heute Nachmittag geplante Spitzentreffen (17:00 Uhr) mit der CDU in Berlin die letzte Chance auf eine Einigung sein. Dieses wird für die Ausrichtung der Asylpolitik als auch die politische Zukunft Seehofers von großer Bedeutung sein. Laut Reuters soll Seehofer für seinen "Masterplan Migration" bei der CSU-Spitze zwar "eine große, aber keine einhellige Zustimmung" erhalten haben. Des Weiteren sind die kritischen Äußerungen zur konkreten Umsetzung der in Brüssel ...

