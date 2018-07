Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit deutlichen Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Schwache Vorgaben aus den USA und Asien belasten das Geschäft in Europa, wobei der Leitindex SMI zum Start in die zweite Jahreshälfte in grossen Schritten auf die Schwelle von 8'500 Punkten zusteuert. Im ersten Halbjahr hatte der SMI bereits gut 8 Prozent verloren. Der Handelskonflikt der USA mit China und der EU bleibt weiterhin das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. Zudem trägt auch die sich verschärfende Regierungskrise in Deutschland zur schlechten Stimmung unter den Anlegern bei.

Insbesondere der Handelsstreit sorge am Markt für Verunsicherung, meinen Händler. Dabei werde jede Aussage aus dem Weissen Haus von den Investoren auf die Goldwaage gelegt. Über das Wochenende nahm US-Präsident Trump in einem TV-Interview die europäische Autoindustrie in Visier. Die US-Hersteller ...

