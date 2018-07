Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-02 / 09:15 BHB Brauholding Bayern-Mitte AG: Erfolgreiche Hauptversammlung 2018 Ingolstadt, 2. Juli 2018 - Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG, eine Getränke-Holding mit Schwerpunkt auf dem bayerischen Raum in Ingolstadt hat am vergangenen Freitag ihre ordentliche Hauptversammlung, mit mehr als 300 Teilnehmern, abgehalten. Alle Anträge der Verwaltung wurden dabei mit großer Mehrheit gebilligt (99,9855% - 99,9997%). Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2017 beschloss die Hauptversammlung eine gegenüber dem Vorjahr unveränderte Dividende in Höhe von EUR 0,06 je dividendenberechtigter Stückaktie. Im Rahmen der Vorstandsreden auf der Hauptversammlung erläuterten der Vertriebsvorstand Gerhard Bonschab und Finanzvorstand Franz Katzenbogen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Entwicklung des abgelaufenen Geschäftsjahres. 2017 war für das Unternehmen ein gutes Jahr mit einem Brutto-Umsatz von 17,3 Mio. EUR, bei einem EBIT von 0,4 Mio. EUR. Der Ausblick für das Jahr 2018 ist ebenfalls sehr positiv. Zum Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres konnten die Vorstände der BHB Brauholding AG nach den vorläufigen Zahlen eine gute Absatz- und Umsatzsteigerung verzeichnen. Die Prognose zum Halbjahr wurde deutlich übertroffen. Der Halbjahresfinanzbericht wird am 07. August 2018 planmäßig veröffentlicht werden. *Unternehmensprofil * Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2017 betrug 77,7 % und belegt die solide Finanzierungsstruktur der BHB Brauholding AG - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche. Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft. Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das gesamte heutige Markenportfolio umfasst 11 Weißbier-, 29 untergärige Bierspezialitäten und 4 Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet Herrnbräu auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 19 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Alle Produkte zeichnen sich durch größte Reinheit und mehrfach prämierte Qualität aus. Kontakt BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Franz Katzenbogen Vorstand Manchinger Str. 95 85053 Ingolstadt Tel: +49 (0)841 631 205 Fax: +49 (0)841 631 211 E-Mail: franz.katzenbogen@bhb-ag.de www.bhb-ag.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Schlagwort(e): Unternehmen 2018-07-02 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 700507 2018-07-02

