FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FASTBRICK ROBOTICS LTD DZ2 AU000000FBR4
AB/FROM ONWARDS 02.07.2018 08:19 CET
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FASTBRICK ROBOTICS LTD DZ2 AU000000FBR4
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