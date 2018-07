Deutschlands Brauer haben im Mai von der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft profitiert. Der Bierabsatz stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 2,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Brauereien setzten 9,6 Millionen Hektoliter Bier ab, das war der höchste Wert in einem Mai seit 2012. Bei den Biermischungen mit Limonade, Cola, Fruchtsäften und anderen alkoholfreien Zusätzen gab es sogar ein Plus von 19,2 Prozent.

Die Behörde geht davon aus, dass Einzelhandel und Gastronomie sich auf den erwarteten Bierdurst der Fans während des sportlichen Großereignisses im Juni und Juli eingestellt hatten. Im ersten Quartal hatten die Brauer mit 19,6 Millionen Hektolitern Bier noch 1,6 Prozent weniger abgesetzt als im Vorjahreszeitraum./mar/DP/jha

