Stefan Schönauer, Finanzvorstand der Immofinanz AG, hat bei einem Investoren-Frühstück des Bankhaus Spängler in Linz Kunden interessante Einblicke in die Strategie des ATX -Unternehmens und aktuelle Entwicklungen gegeben. Hierzu zählen die deutlich gesteigerte Portfolioeffizienz mit einem derzeitigen Vermietungsgrad der Bestandsimmobilien von 94,2 und einer Bruttorendite von 6,4 Prozent. "Kosteneinsparungen sowie die weitere Verbesserung des Kreditportfolios haben eine aktuelle Liquidität von rund 500 Mio. Euro zur Folge. Diese wird zum Teil für den Kauf von Anteilen an der S-Immo AG - rund 29 Prozent - verwendet", berichtete Schönauer. "Die kartellrechtliche Prüfung dazu ist derzeit im Laufen. Eine diesbezügliche...

