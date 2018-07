Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-07-02 / 09:28 GMOTrading neuer Sponsor von Borussia Dortmund Borussia Dortmund hat GMOTrading (www.gmotrading.com/de [1]), einen der führenden Dienstleister im globalen Handel mit Finanzanlagen, als Partner gewonnen. Ab sofort und für einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren sponsert das Unternehmen den achtmaligen deutschen Meister und Champions-League-Teilnehmer als Regional Partner in Europa (ausgenommen Deutschland) und im Mittleren Osten. Seit der Gründung im Jahr 2017 hat sich GMOTrading eine führende Marktposition im Bereich des globalen Handels mit Finanzprodukten erarbeitet. Neben der großen Vielfalt an Kontooptionen steht bei GMOTrading der nahezu unbegrenzte weltweite Zugang zu den internationalen Finanzmärkten im Fokus. Anleger haben darüber hinaus die Möglichkeit, sich auf der Seite von GMOTrading umfassend fortzubilden und Risikovermeidungsstrategien zu erlernen. "Wie Borussia Dortmund steht auch GMOTrading für Schnelligkeit, Erfolg und die Weiterentwicklung von Talenten", so das Unternehmen. "Wir hätten uns insofern keinen besseren Partner als Borussia Dortmund für unser weiteres Wachstum wünschen können." Als regionaler Partner von Borussia Dortmund in Europa außerhalb von Deutschland und im Mittleren Osten profitiert GMOTrading von der Einbindung in die offiziellen Kanäle des Clubs und darf mit seinem Engagement beim Bundesligisten werben. Über GMOTrading GMOTrading (www.gmotrading.com/de [1]) ist einer der führenden Dienstleister im globalen Handel mit Finanzanlagen. Über die Seite des Anbieters haben Anleger nahezu unbegrenzten Zugang zu den globalen Finanzmärkten. Einer großen Anzahl von Handelswerkzeugen und Kontooptionen steht ein umfassendes Eduacation Center gegenüber, in dem Anleger sich weiterbilden können. GMOTrading wurde 2017 gegründet, hat seinen Sitz in Nikosia und wird von der zyprischen Börsenaufsichtsbehörde (CySEC) reguliert. Pressekontakt: Klaas Geller I klaas.geller@tonka-pr.com I +49.30.27595973.16

