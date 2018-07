FRANKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Roche berichtet von ermutigenden Ergebnissen einer Studie mit seinem Krebsmittel Tecentriq. Sie habe belegt, dass die Arznei in Kombination mit einer Chemotherapie bei Patienten mit einem bestimmten Brustkrebs die Chancen verbessere, dass die Krankheit nicht voranschreite. Der schweizerische Konzern will die Daten nun unter anderem der US- und der EU-Gesundheitsbehörde vorlegen.

Der Krebsimmuntherapeutikum ist bereits in der EU, den USA und mehr als 70 Ländern für bestimmte Krebserkrankungen zugelassen.

July 02, 2018 03:29 ET (07:29 GMT)

