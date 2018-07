Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. In Europa seien Easyjet und die Lufthansa am besten aufgestellt, um steigende Treibstoffkosten durch höhere Durchschnittserlöse je Passagier zu kompensieren, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Beide Fluggesellschaften profitierten vergleichsweise mehr von der jüngsten Branchenkonsolidierung in Europa./mis/bek Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2018-07-02/10:01

ISIN: DE0008232125