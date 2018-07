Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien der Allianz zu einen ihrer Favoriten in Deutschland gekürt. Stratege Oliver Reinberg strich in einer am Montag vorliegenden Studie dafür die Vorzugsaktien von Volkswagen aus der deutschen "Top Picks"-Liste. Bei einem Kursziel von 222 Euro lautet das Votum für VW zwar weiterhin "Buy", allerdings ist die Nachrichtenlage rund um den Autowerte laut Reinberg derzeit eher ungünstig. Die Kursverluste der Allianz seien derweil übertrieben, weshalb die Aktie auf die Liste komme. Kepler Cheuvreux bewertet die Allianz-Papiere mit "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro./mis/bek

Datum der Analyse: 02.07.2018

