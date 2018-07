Vor einem Monat trat in Hamburg das bundesweit erste Dieselfahrverbot in Kraft. Der verantwortliche Umweltsenator berichtet von Trotzreaktionen der Autofahrer, schwierigen Kontrollen - und seinem Ärger auf die Regierung.

Herr Kerstan, seit einem Monat gibt es jetzt das von Ihnen verhängte Dieselfahrverbot in Hamburg. Wie läuft's?Die politische Aufregung hat sich ein Stück weit gelegt. Die Polizei fängt jetzt an zu kontrollieren, Bußgelder werden verhängt.

Bei einer Kontrolle am vergangenen Montag wurde jeder vierte Autofahrer beim Verstoß gegen das Fahrverbot erwischt. Was sagt das aus - etwa, dass Ihr Fahrverbot niemanden kümmert? 20 Euro Strafe kann man ja schon mal in Kauf nehmen...Die Durchfahrtsbeschränkung ist etwas Neues, das muss sich erst mal einspielen. Das ist auch bei der Einführung von Tempo-30-Zonen bei Nacht so. Die jetzige Beschränkung wurde politisch zu einem Symbol hochgejazzt: Dass es da auch Trotzreaktionen gibt und Leute erst recht dort durchfahren - das ist etwas Menschliches, das gibt es sicher auch.

Ist eine Kontrolle überhaupt möglich? Es ist schwierig, wir haben wenig Spielräume. Die Polizisten müssen jeden Fahrzeugschein überprüfen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...