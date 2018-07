Wien (www.anleihencheck.de) - Die Vorwoche brachten deutliche Spreadausweitungen im Wochenverlauf mit sich, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.So habe sich der High Yield Bereich (HEAF) um 24 BP im Wochenvergleich und der nachrangige Banken Index (EBSU) um 20 BP ausgeweitet. Demgegenüber habe sich der Investmentgrade Bereich als relative robust gezeigt. Wiederum blicke man auf eine extrem aktive Emissionswoche zurück. So seien von 33 Emittenten innerhalb von 35 Tranchen EUR 32 Mrd. begeben worden. Der mit Abstand größte Teil sei auf das SSA Segment mit 64% entfallen. Von den knapp EUR 6 Mrd. an Financial Emissionen seien gut zwei Drittel auf das Senior Segment entfallen. Im Corporate Segment sei die Energie-Sparte mit EUR 2,8 Mrd. für nahezu 50% der Corporate Emissionen der Vorwoche verantwortlich gewesen. ...

