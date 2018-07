Die Commerzbank hat Freenet nach dem Einstieg bei Ceconomy auf "Hold" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Für den Mobilfunkkonzern halte sich der strategische und finanzielle Nutzen aus der Beteiligung an der MediaMarktSaturn-Mutter in Grenzen, schrieb Analystin Heike Pauls in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies werfe Fragen über die Kapitaldisziplin des Unternehmens auf. Ein deutlicher Kursrückgang der Freenet-Aktie könnte angesichts der bereits attraktiven Dividendenrendite aber in eine Kaufgelegenheit für langfristig orientierte Investoren münden./gl/bek Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

