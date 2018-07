Zunächst einmal bleibt seit Mitte 2016 eine größere Aufwärtsbewegung zu nennen, die von dem Niveau von 118,40 Euro auf ein Rekordhoch von 206,85 Euro bis Anfang dieses Jahres aufwärts reichte. Diese wurde bislang aber nur zu etwa 30 Prozent korrigiert und drückte die Kursnotierungen zurück an die Jahreshochs aus 2015 abwärts. Dies dürfte mittelfristig allerdings nicht ausreichend sein, zumal sich die Wirtschaftsfaktoren zuletzt sehr stark eingetrübt haben und weiteres Korrekturpotenzial abgeleitet werden kann.

Das auffälligste Merkmal einer bärischen Ableitung in dieser Analyse ist jedoch die aktuelle Abwärtsbewegung in fünfwelliger Form. In der Charttechnik stellt dies nämlich einen eindeutigen Impuls dar, der nach einer Zwischenerholung sein volles Abschlagspotenzial noch entfalten dürft und somit übergeordnet Short-Positionen zu favorisieren sind. Kurzfristig aber könnte sich eine technische Gegenreaktion einstellen, ...

