Gegenüber der Vorgängernorm gibt es wesentliche Änderungen. Unter anderem sind nun die Anforderungen integriert, die in der DIN VDE 0100-537 sonst separat aufgeführt waren. Bei den Anforderungen zum Schutz gegen Überstrom an Leistungsschaltern, sowie Leitungsschutzschaltern fanden Ergänzungen statt. Zudem sind mögliche Fehlerströme in Systemen mit Halbleitern im Anhang A aufgenommen.

Jedes elektrische Betriebsmittel ist so auszuwählen und zu errichten, dass die Anforderungen und Grundsätze der DIN VDE 0100 entsprechen und eingehalten werden.

Bei der Befestigung der Betriebsmittel ist auf die Angaben des Herstellers zu achten. Leiteranschlussklemmen dürfen nicht einer Überbeanspruchung oder zu hoher Belastung ausgesetzt ...

