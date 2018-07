Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Bechtle nach den jüngsten Kursverlusten von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 80 Euro belassen. Er habe auf einer Investorenveranstaltung in Paris einen positiven Eindruck gewonnen, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Montag vorliegenden Studie. Das gute Wachstums aus eigener Kraft des IT-Dienstleisters dürfte weiter gehen./mis/bek Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2018-07-02/10:27

ISIN: DE0005158703