Mettler Toledo PCE befragte hierzu Unternehmen in Europa und Nordamerika, unter anderem aus der Agrar-, Chemie-, Konsumgüter- sowie Lebensmittelindustrie.

Nach Angaben der Weltzollorganisation beläuft sich der Anteil der Fälschungen am Welthandel derzeit auf rund 7 %. Im Kampf gegen Falsifikate nimmt die Pharmabranche mittels Serialisierung eine Vorreiterrolle ein. Doch welche Chancen sehen Unternehmen abseits von Pharma für den Fälschungsschutz mittels solcher Track-&-Trace-Prozesse? Unter den Umfrageteilnehmern befanden sich zahlreiche international agierende Konzerne, aber auch kleinere und mittelgroße Unternehmen. Die in der Track-&-Trace-Studie zusammengefassten Ergebnisse liefern ein Stimmungsbild, ob und wie sich Unternehmen dem Thema Serialisierung in ihren Investitionsentscheidungen nähern.

Neue Serialisierungsanforderungen erwartet

Serialisierung gewinnt in vielen Branchen künftig an Bedeutung - davon ist eine deutliche Mehrheit der Umfrageteilnehmer überzeugt. Knapp zwei Drittel der Befragten rechnen damit, dass neue Anforderungen zur eindeutigen Produktkennzeichnung in den nächsten Jahren auf sie zukommen. Diese Einschätzung wird branchenübergreifend geteilt, verzeichnet aber regionale Unterschiede. Während sich die nordamerikanischen Unternehmen in der Tendenz etwas zurückhaltender zeigen, geht eine große Mehrheit der europäischen Teilnehmer davon aus, sich künftig mit neuen Serialisierungsanforderungen zu beschäftigen. Neben zu erwartender legislativer Neuregelungen verwiesen die Unternehmen vor allem auf von Marktteilnehmern initiierte Projekte zur Sicherung der Lieferkette, Vereinfachung der Produktverfolgung sowie Bekämpfung der Produkt- und Markenpiraterie.

Mehrfach angesprochen wurde, dass große Handelsunternehmen über ihre Lieferantenvorgaben zu zentralen Markttreibern für Serialisierungslösungen werden könnten. Damit rechnen vor allem Unternehmen, die ihre Produkte an Endverbraucher über den Lebensmitteleinzel- oder Fachhandel vertreiben. Über ein Drittel, darunter mehrere Lebensmittelhersteller, befürwortet, dass in ihrer Branche Serialisierung standardmäßig vorgeschrieben sein sollte. Lediglich ein Viertel der Teilnehmer vertritt explizit die Auffassung, dass das Thema Serialisierung für ...

