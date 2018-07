Am Sonntag wurde der DAX 30 Jahre alt. In dieser Zeit hat sich der Index mehr als verzehnfacht. In diesen Tagen sind jedoch starke Nerven gefragt. Sowohl der DAX als auch die Nebenwerteindizes zeigen derzeit größere Sprünge. Auf Wochensicht gaben sie sogar je nach Index bis zu 3,9 Prozent nach. Im übrigen Europa fielen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...