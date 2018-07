Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Aktivitätswachstum der Euroraum-Industrie hat sich im Juni in etwa wie erwartet verringert. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) des verarbeitenden Gewerbes sank in zweiter Veröffentlichung auf 54,9 (Mai: 55,5) Punkte. In erster Veröffentlichung, deren Bestätigung die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirt prognostiziert hatten, war ein Wert von 55,0 gemeldet worden.

Laut IHS Markit schwächten sich die im Jahresabstand gemessenen Zuwächse bei Produktion und Auftragseingang weiter ab, und auch das Exportneugeschäft blieb gedämpft. Zugleich meldeten die Unternehmen den stärksten Anstieg der Einkaufspreise seit vier Monaten. Gründe sind anhaltende Lieferschwierigkeiten und der steigende Ölpreis.

Seit dem Jahresende 2017 haben sich die Zuwächse bei Produktion und Auftragseingang erheblich abgeschwächt. Im Juni sanken die entsprechenden Indizes auf den tiefsten Wert seit November 2016 bzw. August 2016. Dies beeinträchtigte auch die Geschäftsaussichten, die so wenig optimistisch ausfielen wie zuletzt vor über zweieinhalb Jahren.

Dass der gesamte Industriesektor von der Abkühlung erfasst wurde, zeigen die verringerten Steigerungsraten bei Produktion und Auftragseingang sowohl im Konsum- als auch im Vorleistungs- und Investitionsgüterbereich. Spitzenreiter in beiden Kategorien war der Investitionsgüterbereich.

Der Zuwachs beim Exportneugeschäft blieb trotz minimaler Beschleunigung gegenüber Mai schwach und fiel deutlich niedriger aus als zum Jahresbeginn. Wie die Umfrage ergab, sind die Exporteure zunehmend besorgt über die potenziellen negativen Auswirkungen der Zölle und Handelsbarrieren. Gleichwohl hielt der Personalaufbau in den Industrieunternehmen an.

Deutschlands Industrie-PMI sank auf 55,9 (56,9) Punkte und Frankreichs auf 52,5 (54,4), während Italiens auf 53,3 (52,7) Punkte anzog.

