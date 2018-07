Britischer EMI und amerikanische ISM-Indizes heute im Fokus Datenpaket aus den USA und NFP-Bericht aus Kanada Riksbank wird morgen über ihre Geldpolitik entscheiden

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China hat sich etwas entspannt, nachdem das Weiße Haus eine sanftere Stellung bezüglich chinesischer Investitionen eingenommen hatte. Dennoch sollte man sich vor Augen halten, wie schnell sich die Situation ändert, zumal neue Tarife diesen Freitag voll in Kraft treten werden. Auch wenn diese Woche von den Spitzenwerten der US-Wirtschaft dominiert wird, sollte man auch auf die Arbeitsmarktdaten aus Kanada sowie auf die Entscheidung der Riksbank achten. Bevor wir aber zum Kalender für die ganze Woche kommen, konzentrieren wir uns erst einmal auf die heutigen Veröffentlichungen. 10:30 Uhr | Großbritannien, Einkaufsmanagerindex zum verarbeitenden Gewerbe: Der Index für Juni dürfte von 54,4 auf 54 Punkte zurückgehen. Allerdings könnte man meinen, dass es recht unwahrscheinlich ist, dass dieser ein wichtiger Treiber für das britische Pfund sein wird. In den nächsten Tagen erhalten wir aber die EMIs für das Baugewerbe sowie den Dienstleistungssektor, diese sollten größere Auswirkungen haben. Wie auch immer, das Pfund ist in den letzten Tagen oder sogar Wochen in Bedrängnis geraten und angesichts der jüngsten hawkischen Verlagerung innerhalb des geldpolitischen ...

