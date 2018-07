Der GBP/USD notiert mit dem frühen europäischen Handel schwächer, aber mit dem besser als erwarteten GB PMI Produktion kam es zu einer Erholung vom Tief. Die Investoren scheinen die positive Revision des britischen BIP vom Freitag hinter sich gelassen zu haben und so startete das britische Pfund in der Defensive in den Handel, da es von den Brexit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...