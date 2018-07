Unternehmen in nahezu allen produzierenden Industriezweigen erhöhen stetig den Automatisierungsgrad in ihrer Wertschöpfungskette. In diesem Zuge steigt auch der Einsatz von höherfrequenter Leistungselektronik wie Frequenzumrichtern. Eine erhöhte Dynamik (Regelfrequenz) der Antriebe und die Kommunikationsvernetzung in dezentraler Peripherie sind zwei weitere Faktoren, die die feldbusnahe Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zunehmend in den Blickpunkt der industriellen Automatisierung rücken.

Dies zeigt auch eine aktuelle Studie von Indu-Sol: Im sogenannten Vortex Report 2018 bereitet das Thüringer Technologieunternehmen die Erkenntnisse aus mehr als 500 Einsätzen seiner Messingenieure zur Bewertung der Kommunikationsqualität in industriellen Netzwerken aus dem Kalenderjahr 2017 auf. Eine Erkenntnis: In beinahe jedem vierten Fall lagen die Hauptursachen für eine verminderte Qualität der Datenübertragung in den Bereichen EMV & Potentialausgleich. Im Vorfeld des Messeinsatzes wurde das jedoch nur in 7 % der Fälle seitens des Kunden vermutet.

Richtlinie speziell für Automatisierung veröffentlicht

Nun wurde von offizieller Seite her Nachholbedarf erkannt: Der Weltverband Profibus & Profinet International (PI) veröffentlichte im Vorfeld der diesjährigen Hannover Messe eine Richtline zum Thema Funktionspotentialausgleich und Schirmung in Profibus- und Profinet -Netzwerken. Damit hat erstmals eine Feldbusnutzerorganisation den Versuch unternommen, den aktuellen Stand der Technik zu den Themen Schutz- und Funktionserdung sowie Schutz- und Funktionspotentialausgleich im ...

