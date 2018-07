Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zürich (pts023/02.07.2018/10:35) - Orange Business Services und Additiv, ein Spezialist für die Digitalisierung von Finanzdienstleistungen, haben sich zusammengeschlossen, um Finanzinstituten Vermögensverwaltungs-Lösungen als webbasierte Distributionsmodelle anzubieten. Die Cloud-basierten Angebote helfen die Vermögensverwaltung zu automatisieren und die stark wachsende Kundennachfrage nach digitalen Finanzdienstleistungen zu befriedigen. Den Finanzinstituten ermöglicht dieser Service die Betriebskosten zu senken. Die etablierten Vermögensverwaltungsprodukte von Additiv werden nun auch auf einer SaaS-Plattform (Software-as-a-Service) angeboten. Damit lassen sich die Produkte ohne grossen Aufwand in bestehende Kernbankensysteme integrieren. Die Vermögensverwaltungs-Lösungen (Wealth-Management-as-a-Service) basieren auf der modularen Digital Financial Suite (DFS 4.0), der vierten Generation von Additiv, die für die Digitalisierung neuer und bestehender Geschäftsbereiche konzipiert wurde. Das SaaS-Produktangebot umfasst Lösungen wie Robo-Advisor, Client- und Advisory-Dashboard und Portfolio-Management-Lösungen, die nach der Installation ohne Anpassungen verfügbar sind (Out-of-the-box). Automatisierung: Die Zukunft der Vermögensverwaltung gestalten Die innovative Dienstleistung erfüllt die Anforderung der Finanzindustrie, die Daten ausserhalb des Unternehmens in der Cloud, aber im Ursprungsland zu speichern. Dies wird erreicht durch die Nutzung der stabilen Cloud-, Datenspeicher-, Konnektivitäts- und Cyberdefense-Funktionen von Orange Business Services auf globaler Ebene. Die Vermögensverwaltung-as-a-Service-Produkte von Additiv bieten eine Vielzahl von Konfigurationsmöglichkeiten, um die Anwendung an die Kundenbedürfnisse anzupassen. Diese Dienstleistungen werden in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien auf fest zugeordneten Orange-Cloud-Plattformen angeboten. "Durch die Partnerschaft mit Orange Business Services bieten wir Finanzinstituten eine schnelle und sichere Möglichkeit, diese neue Marktchance zu nutzen, die Anwendererfahrung zu verbessern und die Betriebskosten zu senken. Über die gemeinsame Plattform haben Kunden Zugriff auf die Digital Finance Suite von Additiv, einschliesslich ihrer globalen Ökosystempartner wie der Saxo Bank, welche die Kundenverwaltung, Execution- und Custody-Dienstleistungen mit Zugriff auf 35.000 Finanzinstrumente in acht Anlageklassen anbietet", sagt Michael Stemmle, Gründer und CEO von Additiv mit Hauptsitz in Zürich. "Dank unserer Hochsicherheits-Cloud-Plattform ermöglichen wir Additiv auf intelligente und effiziente Art, Finanzinstituten eine bahnbrechende Produktpalette anzubieten, die den gesamten Datenverlauf abbildet und so wertvolle Kundeninformationen liefert. Der neue Service wird die digitale Vermögensverwaltung einfacher und komfortabler machen, was die Attraktivität der Vermögensverwaltung zweifellos steigern wird", sagt Helmut Reisinger, CEO von Orange Business Services. "Finanzdienstleister sind bereit, von unserem einzigartigen Angebot zu profitieren, das zum ersten Mal die Stärke eines globalen Service-Providers mit dem führenden Finanzdienstleistungs-Angebot von Additiv verbindet. Orange ist auf die Kundenanforderungen und die länderspezifischen regulatorischen Vorgaben der Finanzindustrie eingegangen und erfüllt diese. Unsere Zusammenarbeit stärkt das globale Produkte- und Dienstleistungsangebot beider Unternehmen und bietet den Finanzdienstleistern einen Weg, sich mit digitalen Angeboten abzuheben", sagt Martin Kull, Managing Director von Orange Business Services Schweiz und Initiant der Additiv-Partnerschaft. Orange Group hat sich im Finanzdienstleistungsmarkt als Partner bereits etabliert. Der Service Orange Money, der 2008 eingeführt wurde, verbindet ein Online-Konto mit einer Orange-Handynummer, und erfüllt so die Bedürfnisse von Kunden im Nahen Osten und in Afrika, die ihre Zahlungen bar abwickeln wollen. Orange hat als erster Mobilfunkanbieter kontaktlose Barzahlungen in Europa eingeführt. Im Jahr 2017 startete die Orange Bank in Frankreich. Über Orange Business Services Orange Business Services, der Orange-Geschäftsbereich für B2B Services, und seine 21.000 Mitarbeiter, unterstützen multinationale Unternehmen und französische KMUs auf fünf Kontinenten in allen Bereichen der digitalen Transformation. Orange Business Services ist nicht nur Infrastrukturbetreiber sondern auch Technologieintegrator und Mehrwertdienstleister. Seine digitalen Lösungen helfen Unternehmen dabei, die Kollaboration innerhalb ihrer Teams zu fördern (kollaborative Arbeitsbereiche und mobile Arbeitsplätze), ihren Kunden besseren Service zu bieten (bereicherte Kundenbeziehungen und Unternehmensinnovation) und ihre Projekte zu unterstützen (verbesserte Konnektivität, flexible IT und Cyber Defense). Die integrierten Technologien von Orange Business Services reichen von Software Defined Networks (SDN/NFV), Big Data und IoT über Cloud Computing, Unified Communications and Collaboration bis hin zu Cybersecurity. Zu den Kunden von Orange Business Services zählen mehr als 3.000 multinationale Konzerne und über zwei Millionen Fachkräfte, Unternehmen und Gemeinden in Frankreich. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.orange-business.com Über Orange Business Services in der Schweiz Mit Büros in Genf und Zürich stärkt Orange Business Services seine Position in der Betreuung von multinationalen Unternehmen. Über 50 multinationale Unternehmen mit Sitz in der Schweiz zählen zu Kunden von Orange Business Services, darunter Amcor, Caterpillar, Cotecna, Dufry, Givaudan, Hexagon Metrology, Hoppe, JTI, Leica Geosystems, Lonza, Mettler Toledo, MSC, Nespresso, Oetiker Gruppe, PMI, Sensile Technologies, STMicroelectronics, Swiss Re und VP Bank. Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsanbieter mit einem Jahresumsatz von 41 Milliarden Euro im Jahr 2017 und 263 Millionen Kunden in 28 Ländern (Stand 31.März 2018). Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und New Yorker Börse NYSE (ORAN) gelistet. Orange und alle anderen Namen von Produkten und Services von Orange, die in diesen Unterlagen genannt werden, sind Marken von Orange oder der Orange Brand Services Limited. Über Additiv Mit dem Software-as-a-Service-Angebot von Additiv können Finanzinstitute erstklassige Kundenberatung, Service- und Experten-Tools für die Vermögensverwaltung bereitstellen. Die Additiv AG hat ihren Hauptsitz in Zürich mit Büros in Singapur und Frankfurt sowie mit Hauptentwicklungszentren in Rumänien und der Ukraine. Insgesamt arbeiten mehr als 120 Personen für Additiv. 