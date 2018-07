Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Abschluss des Gemeinschaftsunternehmens mit Tata Steel auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Endlich sei es geschafft, schrieb Analyst Rochus Brauneiser in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einer weiterhin positiven Nachrichtenlage. So könnte Thyssenkrupp bald einen Ausstieg aus dem Materials Services Geschäft ankündigen./mis/bek Datum der Analyse: 02.07.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

