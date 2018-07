Zürich - Die Aktienbörsen blieben volatil. Die Furcht vor einer Eskalation des Handelskriegs der USA mit China und Europa hat nochmals einen Verkaufsüberhang bewirkt und seit längerem ungewohnt auch die US-Indices erfasst. Der S&P 500 verlor am Montag 1.4% und der NASDAQ 2.2%. Gegen Wochenende kam es zu einer Entspannung und ersten zaghaften Käufen, wobei die Kurse in den USA gegen deren Börsenschluss wieder nachgaben.

Der Euro Stoxx 50 und auch der S&P 500 verloren über die Woche je 1.3%. Der SMI war gehalten, weil bei Novartis die Abspaltung von Alcon der Aktie einen Rebound ermöglichte.

Bonds waren angesichts der unsicheren Aktienmärkte gesucht und die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen sanken in den USA ein paar Basispunkte auf 2.86%. In Deutschland gab die Rendite im Bund nur leicht nach auf 0.30%. Ähnlich in der Schweiz, wo die Rendite wieder ins Minus glitt.

Beim EUR/USD scheint sich bei 1.15 ein Boden zu bilden. Eine Einigung der EU-Minister stärkte jedenfalls am Freitag den EUR. Der CHF/USD nahm ab Dienstag Anlauf von 98.60 Rappen in Richtung Parität, scheitertet aber am Donnerstag kurz davor und beendete den Freitag bei 99 Rappen. Der EUR/CHF wird in einem Seitwärtsband bei 1.1550 gehalten.

Der Goldpreis hat innert 2 Monaten 8% verloren und ist auch bei den volatilen Aktien kein sicherer Hafen mehr. Der Kurszerfall ging auch letzte Woche weiter, nämlich 1.4% von USD 1270 pro Unze ...

Den vollständigen Artikel lesen ...