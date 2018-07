Frankfurt (www.fondscheck.de) - Rohstoffe setzten im Mai ihren Aufwärtstrend fort und gewannen, gemessen am MS RADAR Index ex Agrar, letztlich 2,6 Prozent, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniCommodities (ISIN LU0249045476/ WKN A0JJ57).Zu Monatsbeginn hätten die Ölpreisnotierungen weiter angezogen. Wie von einigen Marktteilnehmern befürchtet, hätten die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt. Saudi-Arabien habe zwar erklärt, die potenziell geringere Fördermenge ausgleichen zu wollen, angesichts der aber schon jetzt rückläufigen OPEC-Fördermenge habe sich Verunsicherung breitgemacht. Derzeit resultiere der Produktionsrückgang vor allem aus dem immer größeren Ausfall von Venezuela. Anleger hätten sich daher gesorgt, dass der Markt unterversorgt sei. Kurzzeitig habe ein Barrel Brent mehr als 80 US-Dollar gekostet. Im Rahmen einer allgemeinen Risikoaversion sei es zum Monatsende jedoch zu einer Korrektur gekommen, die einen Großteil der Gewinne aufgefressen habe. ...

