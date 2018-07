Das Nokia X6 in China ein Renner, Spekulationen um das X7, das bald auch in Europa erscheinen soll - und nun gibt es schon wieder Neuigkeiten aus dem Hause HMD Global. Der finnische Hersteller plant laut dem Fachportal handy.de mit gleich zwei neuen High-End-Smartphones auf den Markt zu kommen. Sowohl das Nokia 9 (2018) als auch das Nokia 8 Pro sollen noch in der zweiten Jahreshälfte in Europa erscheinen.

Fingerabdruckleser im Display integriert

