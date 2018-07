Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

München (pts025/02.07.2018/10:50) - Ein Digitalstratege mit internationaler Erfahrung ist neues Mitglied im Kuratorium der International School of Management (ISM). Jan Kegelberg, Geschäftsführer bei SportScheck, ist dem Kooperationsnetzwerk der Hochschule beigetreten und bereichert die Expertenrunde mit seiner Expertise zum Thema digitale Transformation. "Die Digitalisierung beschäftigt uns seit mehreren Jahren auf verschiedenen Ebenen", erklärt ISM-Präsident Prof. Dr. Ingo Böckenholt. "Wir haben bestehende Studiengänge um digitale Inhalte erweitert, neue, digitale Programme geschaffen und uns im Bereich Forschung intensiv damit auseinandergesetzt, wie die Digitalisierung unsere Arbeitswelt verändert. Insofern sind wir glücklich über das Fachwissen und die Erfahrung, die wir durch Jan Kegelberg gewinnen." Kegelberg war Geschäftsführer mehrerer erfolgreicher Start-ups und Strategieberater E-Commerce für multinationale Unternehmen bevor er zu Deutschlands führendem Sportfachhändler SportScheck kam. Dort war er zunächst Chief Digital Officer und ist im Februar 2016 der Geschäftsführung beigetreten. In diesen Funktionen verantwortet er die Bereiche Digital Commerce, Marketing und digitale Geschäftsmodelle. "SportScheck befindet sich aktuell in einer radikalen Transformation seines Geschäftsmodels zum begehrtesten Ökosystem für den aktiven und sportlichen Lebensstil", so Kegelberg. "Als Mitglied im Kuratorium kann SportScheck tiefgreifende Praxiserfahrung aus der Digitalisierung in der Sportbranche beitragen, aber auch durch kollaborative Initiativen mit Studenten, Professoren, und Kuratoriumsmitgliedern neue Mehrwerte identifizieren und gemeinsam realisieren." Die Zusammenarbeit kommt für die Hochschule genau zum richtigen Zeitpunkt. Im Wintersemester startet erstmals der neue Bachelorstudiengang International Sports Management. In das Studium integriert sind vielfältige Praxisprojekte und Workshops. Hintergrund: Die International School of Management (ISM) zählt zu den führenden privaten Wirtschaftshochschulen in Deutschland. In den einschlägigen Hochschulrankings rangiert die ISM regelmäßig an vorderster Stelle. Die ISM hat Standorte in Dortmund, Frankfurt/Main, München, Hamburg, Köln und Stuttgart. An der staatlich anerkannten, privaten Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft wird der Führungsnachwuchs für international orientierte Wirtschaftsunternehmen in kompakten, anwendungsbezogenen Studiengängen ausgebildet. Alle Studiengänge der ISM zeichnen sich durch Internationalität und hohe Lehrqualität aus. Projekte in Kleingruppen gehören ebenso zum Hochschulalltag wie integrierte Auslandssemester und -module an einer der über 175 Partneruniversitäten der ISM. (Ende) Aussender: ISM International School of Management Ansprechpartner: Maxie Strate Tel.: +49 231-975139-31 E-Mail: presse@ism.de Website: www.ism.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180702025

