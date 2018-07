Die Unionsfraktion von CDU und CSU wird trotz des zwischen CDU-Chefin Angela Merkel und dem CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer eskalierten Migrationsstreits wie geplant am Nachmittag tagen. Das teilte ein Fraktionssprecher am Montag in Berlin mit. Nach einigem Hin und Her einigten sich die Fraktionsspitzen von CDU und CSU darauf, sich wie ursprünglich vorgesehen um 14.00 Uhr zu treffen. Zuvor hatte es kurzfristig geheißen, die gemeinsame Sitzung sei abgesagt und es werde wie vor kurzem erneut getrennte Treffen der CDU- sowie der CSU-Abgeordneten geben.

Merkel dürfte die Abgeordneten über den letzten Stand im Streit mit Seehofer informieren. Beide Seiten haben wiederholt betont, dass sie an der seit fast 70 Jahren bestehenden Fraktionsgemeinschaft trotz der Auseinandersetzungen festhalten wollen.

Mit Spannung wird erwartet, ob auch Seehofer zu der Sitzung der Bundestagsabgeordneten kommt - und ob eine Abstimmung über den Migrationskurs Merkels beantragt wird. Dies wäre möglich, wenn etwa die CSU-Seite und Merkel-Kritiker in der CDU erwarten würden, dass sie eine Mehrheit gegen die Kanzlerin organisieren könnten. Dies galt aber als sehr unwahrscheinlich, nachdem sich die CDU-Spitze am Vorabend bei einer Enthaltung fast geschlossen hinter den EU-orientierten Migrationskurs Merkels gestellt hatte.

Um 17.00 Uhr wollen die Spitzen von CDU und CSU in der CDU-Zentrale, dem Konrad-Adenauer-Haus, zu möglicherweise entscheidenden Beratungen über den Konflikt zusammenkommen. Beide Seiten haben betont, sie sähen noch Möglichkeiten für einen Kompromiss./bk/poi/DP/she

