Brugg - Information Builders erweitert seine BI- und Analyse-Plattform WebFOCUS in den Bereichen Advanced Analytics, Content Reusability, Data Management, Intelligent Search und Storytelling. Unternehmen sind damit in der Lage, den Nutzen aus ihren BI- und Analytics-Applikationen zu maximieren.

Information Builders, ein führender Anbieter von Business-Intelligence (BI)-, Analytics-, Datenintegritäts- und Datenqualitätslösungen, baut das Leistungsspektrum seiner BI- und Analyse-Plattform WebFOCUS in fünf Disziplinen weiter aus: Advanced Analytics für Data Science, Content Reusability, Data Management, Intelligent Search und Visual Storytelling. Die vielfach ausgezeichnete WebFOCUS-Plattform unterstützt Unternehmen weltweit, Daten in Erkenntnisse umzuwandeln, die strategische und operative Entscheidungen beschleunigen und die gewünschte Geschäftsentwicklung vorantreiben. Die neuesten Innovationen stärken die Fähigkeit von WebFOCUS, sich an die unterschiedlichen Datenanforderungen in Unternehmen anzupassen und ermöglichen die Auslieferung aussagekräftiger Analysen an alle Benutzergruppen.

Advanced Analytics für Data Science

Information Builders hat die WebFOCUS-Funktionen für Data Scientists ausgebaut, sodass sie ihre Prozeduren aus der Plattform heraus aufrufen können, um Daten vorzuverarbeiten, bidirektional weiterzuleiten und die Ergebnisse zu präsentieren. Darüber hinaus sind weitere Integrationen mit Data-Science-Plattformen und Sprachen wie RScript, RServe und Python verfügbar; dazu kommen integrierte statistische Operationen wie Clustering, Korrelationen, Wahrscheinlichkeitsverteilungen und Regressionen. Zusätzlich bietet eine neue WebFOCUS-Erweiterung eine "What-If"-Prognosefunktion sowohl für Analysten als auch für alltägliche Benutzer.

Analytics Content Reusability

WebFOCUS-Benutzer erhalten umfangreiche Möglichkeiten, Analyseinhalte und Objekte miteinander zu verbinden, um die Nutzung, Wiederverwendbarkeit und dadurch den ROI der produzierten Ergebnisse zu verbessern. Diese Funktion nutzt WebFOCUS Reporting Objects, um eine multidirektionale Verknüpfung von Reporting- und Chart-Inhalten zu ermöglichen, die ...

