Die Analystengemeinde hat zu kämpfen, wenn es darum geht, vorherzusagen, wie sich der Goldpreis in Zukunft entwickeln wird. Das gelbe Metall fiel vergangene Woche zwischenzeitlich auf ein Zwölfmonatstief, doch viele Experten sind der Ansicht, dass Gold mittlerweile überverkauft und reif für einen Rebound ist. Der Goldpreis stand, bis auf eine Minierholung Ende der Woche, in den letzten Tagen stark unter Druck. In der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...